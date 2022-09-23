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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.22 13:00

В мурманской гимназии №8 состоялась встреча представителей хоккейного клуба «Мурман» и гимназистов

Сначала хоккеисты, выступающие в высшей лиге отечественного спорта, рассказали о себе, а затем выслушали вопросы ребят. Гимназистов интересовало, какой предельный возраст для профессионального занятия хоккеем с мячом, в чем состоят секреты успеха на льду, как складываются отношения в команде и «есть ли жизнь после хоккея».

В библиотеке учебного заведения собрались ученики транспортно-логистического класса, а также воспитанники секции флорбола.

Сначала хоккеисты, выступающие в высшей лиге отечественного спорта, рассказали о себе, а затем выслушали вопросы ребят. Гимназистов интересовало, какой предельный возраст для профессионального занятия хоккеем с мячом, в чем состоят секреты успеха на льду, как складываются отношения в команде и «есть ли жизнь после хоккея».

После общения для гимназистов была организована викторина, победителям которой торжественно вручили фирменные календари клуба - получившие их ребята и девушки поспешили взять автографы у своих любимых игроков.

Сюрприз ждал учеников в спортзале, где хоккеисты «Мурмана» провели мастер-класс и показали ребятам свои профессиональные секреты, которые позволяют «улучшить технику владения клюшкой». В заключение встречи директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий подарил директору гимназии №8 Ольге Клейнос клюшку с автографами всех игроков и фирменный джемпер с логотипом клуба. Ольга Николаевна отметила, что подарки займут почётное место в стенах учебного заведения. Встречей остались довольны как гимназисты, так и сами хоккеисты, которые пообещали обязательно прийти ещё раз и пригласили юных северян на свои игры на стадионе «Строитель».

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнёров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию детско-юношеского спорта.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/murport51

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