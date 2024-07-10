В мурманской гимназии появится центр для олимпиадной подготовки школьников

Новое пространство «Уникум» будет создано в рамках программы «Арктическая школа». В гимназии №5 на улице Карла Маркса, 13 обновят кабинет информатики.

В настоящее время рабочие занимаются отделкой помещения, монтажом подвесного потолка, инженерных сетей.

По завершении ремонта в классе установят современные компьютеры, 3D принтеры и интерактивное оборудование для занятий.

Также работы ведутся на территории гимназии — там обновляют асфальтобетонное покрытие.

Как сообщает администрация города Мурманска, центры олимпиадной подготовки по физике, информатике, биологии и химии в прошлом году были созданы на базе трёх мурманских лицеев в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28068&page=1