В Мурманской городской поликлинике №1 установлено современное цифровое рентгенографическое оборудование

В Мурманскую городскую поликлинику №1 поступили два современных цифровых комплекса на три рабочих места и один цифровой флюорограф. Аппараты пришли на смену морально устаревшего оборудования предыдущего поколения. Новое оборудование позволяет выполнять весь спектр исследований, востребованных в современной рентгенологии, в режимах рентгенографии, линейной томографии и рентгеноскопии.

Отличительной особенностью аппаратов является наличие в составе комплекса поворотного стола-штатива, благодаря которому можно производить исследования под различным углом, также обеспечивается свободный доступ к пациенту с обеих сторон, что создает условия для более удобного проведения исследований, а также позволяет сократить время проведения исследования.

Цифровой флюорограф даёт возможность получить качественный снимок с мельчайшими подробностями при минимальной лучевой нагрузке.

Оборудование уже установлено в медучреждении. После получения необходимых разрешительных документов мурманчанам начнут проводить исследования на новых аппаратах.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего в 2021 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на закупку нового современного рентгенографического оборудования для Мурманской городской поликлиники №1 из федерального и областного бюджетов выделено 50 млн рублей.