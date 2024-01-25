В Мурманской городской поликлинике №1 установлено современное цифровое рентгенографическое оборудование. Два аппарата закуплены в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Универсальные рентген-комплексы на два рабочих места установлены взамен морально устаревших аппаратов предыдущего поколения в филиалах поликлиники на улицах Шмидта, 41/9 и Павлика Морозова, 2/11.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, это оптимальное решение для рутинной рентгенографии, которое сочетает простоту в эксплуатации аппарата, выносливость и надежность при интенсивном использовании, высокое диагностическое качество изображений. Оригинальная конструкция аппарата дает возможность проводить исследования без излишних перемещений пациента. Максимально простая и удобная система управления позволяет сократить время проведения исследования. Ключевые преимущества данных аппаратов: маневренность и многофункциональность, легкость, простота и комфорт в использовании, высокое качество диагностического изображения, безопасность и низкая лучевая нагрузка на пациента.

«Новое оборудование позволяет выполнять весь спектр исследований, востребованных в современной рентгенологии, в режимах рентгенографии, линейной томографии», – отметил главный врач Мурманской городской поликлиники №1 Константин Биджоев.

Аппараты поступили в конце декабря 2023 года. На данный момент проводится подготовка к паспортизации кабинетов и получения санитарно-эпидемиологических заключений.

Фото: https://gov-murman.ru