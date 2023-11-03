В Мурманской городской поликлинике №1 в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2023 году открыт кабинет профилактики и лечения остеопороза

В настоящее время под наблюдением врачей находятся около 300 пациентов.

В кабинете проводится профилактика и лечение остеопороза, ведётся регистр пациентов, требующих наблюдения и лечения остеопороза. Приём ведётся по предварительной записи. Записать пациента в кабинет профилактики и лечения остеопороза могут терапевты, ревматологи, фельдшеры доврачебного приёма, врач-гериатр и другие специалисты.

«При изменениях костной ткани у пациентов старшей возрастной группы возникают риски переломов, которые могут привести к жизнеугрожающим состояниям. В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» мы открыли кабинет остеопороза, где пациентам, находящимся под наблюдением, проводят необходимые динамические исследования для профилактики таких переломов. В настоящее время на контроле специалистов находится порядка 300 пациентов», – отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Обязательное исследование, которое проводится при посещении кабинета, – рентгеновская денситометрия, которая позволяет исследовать плотность костей, уточняет Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru