«Кулибинам» преступного мира не удалось перехитрить сотрудников мурманской колонииПенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на свой счёт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.10.20 17:15

В Мурманской и Архангельской областях прошли первые отправки новобранцев осеннего призыва в воинские части Северного флота и ЗВО

В Мурманской и Архангельской областях в рамках осеннего призыва прошли первые отправки новобранцев в воинские части Северного флота и Западного военного округа. Мурманчане были направлены в пункт приёма молодого пополнения Северного флота в Североморске, а жители Поморья поехали для прохождения службы в Тверскую область в части противовоздушной обороны.

На сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата молодых военнослужащих напутствовал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов. Он рассказал новобранцам о местах их дальнейшей службы на Северном флоте, возможности заключить контракт и стать профессиональным военным. Напомнил о том, что на военной службе приходится нелегко, но неразрешимых проблем не бывает и призвал в таких случаях обращаться к военным комиссарам по месту призыва, а также в организационно-мобилизационное управление штаба флота.

Контр-адмирал Дмитрий Смирнов пожелал молодым людям крепкого здоровья, успехов в службе и отметил, что нынешний призыв, как и предыдущий, проходит в сложных эпидемических условиях, это требует от каждого военнослужащего строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил.

Все военнослужащие по призыву обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Транспорт, на котором осуществляется их перевозка, проходит специальную обработку дезинфицирующими растворами. Эту процедуру проводят штатные и внештатные специалисты службы РХБ защиты Северного флота.

Весенний призыв показал, что все принимаемые противоэпидемические меры в военных комиссариатах Мурманской и Архангельской областей и их муниципальных отделах полностью себя оправдали и позволили не допустить распространения инфекционных заболеваний среди призывников. Если в начале весеннего призыва сотрудники военных комиссариатов и призывных комиссий работали дистанционно, а непосредственно к приёму призывников приступили только с 12 мая, то сегодня работу начали все 67 призывных комиссий, созданных в муниципальных образованиях и в региональных центрах Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. С октября по декабрь они направят в Вооружённые Силы России и Росгвардию несколько тысяч жителей Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба СФ,  с целью минимизации перевозок призывников в другие регионы большинство из них будет проходить военную службу недалеко от места жительства — в подразделениях Северного флота и частях центрального подчинения, а также в научно-производственной роте производственного объединения «Севмаш» в Северодвинске. Небольшой процент новобранцев будет отправлен на Балтийский флот и в части Западного военного округа.

На все вопросы, касающиеся осеннего призыва сотрудники военных комиссариатов готовы ответить по рабочим телефонам: 8-8182-242-435 (Архангельск), 8-8152-52-80-77 (Мурманск), 8-8212-21-40-25 (Сыктывкар).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область получит федеральную субсидию на социальные доплаты пенсионерам-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 15 копеек, евро вырос почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Правила техосмотра автомобилей изменились
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика