В Мурманской и Иркутской областях стартовали лётно-тактические учения экипажей дальней авиации на самолётах Ту-160 и Ту-95мс

Экипажи дальней авиации отработают воздушное патрулирование в заданном районе, полётные задания по маршруту в различных метеорологических условиях, а также выполнят тактические пуски авиационных средств поражений по установленным целям на полигонах.

Кроме того, в ходе учения подразделения обеспечения авиационных полков выполнят нормативы по развертыванию оперативных групп и запасных командных пунктов, инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, особое внимание будет уделяться временным показателям затраченным батальоном аэродромно-технического обеспечения на выполнения поставленной задачи по оперативному восстановлению летного поля в случаи его разрушения диверсионными группами противника.

«Учение носит плановый характер и проводится, согласно плану боевой подготовки. По завершению всех мероприятий, проводимых в рамках учений, экипажи вернутся на аэродромы базирования для подведения итогов», - сообщил командир соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12472102@egNews