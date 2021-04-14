В мурманской колонии расширены производственные мощности

В Центре трудовой адаптации осуждённых мурманской исправительной колонии строгого режима №17 введён в эксплуатацию дополнительный столярный цех по изготовлению мебели из ламинированных плит (ЛДСП).

За счёт прибыли, полученной центром в 2020 году, администрацией учреждения был проведён ремонт цеха и складского помещения с монтажом в нём энергосберегающего светодиодного освещения.

В отремонтированном и переоборудованном помещении установлено новое оборудование: кромкооблицовочный станок, сверлильный вертикальный станок, воздушный компрессор. Кроме того, был обновлён ручной электроинструмент, закуплены новые комплекты пил форматно-раскроечного станка для более качественного распила материала.

По словам начальника ЦТАО ИК-17 Дениса Ларионова, расширение возможностей столярного цеха позволит увеличить объём выпускаемой мебели из ЛДСП, пользующейся в настоящее время повышенным спросом, а также создать дополнительные рабочие места для осуждённых.

Первый объёмный заказ на изготовление мебели для помещений судов уже поступил в учреждение, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.