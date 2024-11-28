В мурманской «Лапландии» приближается открытие бассейна после капитального ремонта в рамках плана «На Севере – жить»
В мурманском Центре дополнительного образования «Лапландия» завершаются работы по капитальному ремонту бассейна в рамках плана «На Севере – жить». Работы находятся на финальной стадии, важный для города объект заметно преобразился. Ход работ проверил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
«Бассейн получил новую отделку, современное оборудование и улучшенные системы вентиляции и освещения. Установлен подъёмник для маломобильных групп граждан, с помощью которого можно погружаться в воду. Всё сделано для того, чтобы занятия плаванием стали комфортнее», – сообщил Алексей Грачиков.
Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, установлена новая система водоподготовки и фильтрации воды с автоматикой, контролирующей эти процессы. Отремонтированы душевые и раздевалки, а также комната тренеров. Кроме этого, осенью был отремонтирован зал бокса.
Министр отметил высокий уровень исполнения работ и выразил уверенность, что после завершения ремонта бассейн станет настоящим центром притяжения для любителей спорта и активного образа жизни.
После завершения всех необходимых проверок бассейн будет открыт для посещения.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/