В мурманской «Лапландии» приближается открытие бассейна после капитального ремонта в рамках плана «На Севере – жить»

В мурманском Центре дополнительного образования «Лапландия» завершаются работы по капитальному ремонту бассейна в рамках плана «На Севере – жить». Работы находятся на финальной стадии, важный для города объект заметно преобразился. Ход работ проверил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Бассейн получил новую отделку, современное оборудование и улучшенные системы вентиляции и освещения. Установлен подъёмник для маломобильных групп граждан, с помощью которого можно погружаться в воду. Всё сделано для того, чтобы занятия плаванием стали комфортнее», – сообщил Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, установлена новая система водоподготовки и фильтрации воды с автоматикой, контролирующей эти процессы. Отремонтированы душевые и раздевалки, а также комната тренеров. Кроме этого, осенью был отремонтирован зал бокса.

Министр отметил высокий уровень исполнения работ и выразил уверенность, что после завершения ремонта бассейн станет настоящим центром притяжения для любителей спорта и активного образа жизни.

После завершения всех необходимых проверок бассейн будет открыт для посещения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/