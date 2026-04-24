В мурманской модельной библиотеке прошёл День краеведческих знаний

В городской библиотеке №24 вчера состоялся День краеведческих знаний «Библиотека комиксов о родном городе». В мероприятии принял участие депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов.

Учреждение, на базе которого прошло событие, является первой модельной муниципальной библиотекой как в Мурманске, так и в России, открытой в рамках реализации национального проекта «Культура». Организаторы предложили гостям погрузиться в увлекательный мир Кольского Севера и открыть для себя новые факты о родном крае.

Участники смогли изобразить культуру региона через яркие рисунки комиксов, проверить свою эрудицию в краеведческих викторинах, а также разработать интересные экскурсионные маршруты для повышения туристической привлекательности области.

Программа дня включала разноплановые активности: состоялась лекция «Муралы в Мурманске», посвящённая истории фестиваля «РОСТ» и созданию монументальных росписей, в том числе приуроченных к 100-летию города; далее начала работу мастерская «Северный прогулочный маршрут», где участники создавали планы для самостоятельных прогулок и исследования городских муралов.

В завершении вечера мурманчане приняли участие в мастер-классе по созданию стрип-комикса на тему «Мурманск – это…».

