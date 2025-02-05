В мурманской «Научке» состоялся творческий вечер писателей, членов Союза писателей России Александра Рыжова и Ильи Виноградова

Мероприятие открыл Александр Рыжов (творческий псевдоним – Александр Руж) – автор 49 книг, писатель, поэт, сценарист, лауреат ряда крупных литературных премий, таких как национальная премия «Русский детектив». Он представил свою новую книгу «Тик-так» и прочитал новые стихи из сборника «Дожить до весны», который стал девятым сборником произведений поэта.

Продолжил встречу председатель Мурманского отделения Союза писателей России, переводчик и организатор всероссийского литературного фестиваля «Капитан Грэй» Илья Виноградов. На вечере он представил свою новую книгу – сборник стихотворений «40 армий». Также писатель рассказал о новинках, вышедших с его участием: сборнике «Солнечный ветер» и первом переводе на русский язык произведений современного классика бельгийской поэзии Вильяма Клиффа.

В завершение встречи перед гостями выступили представители московского поэтического издательства «СТиХИ» – московские поэты, члены Союза писателей России Алла Поспелова и Арсений Ли. Они рассказали о работе издательства, где современные поэты могут публиковать произведения бесплатно, и прочитали стихи своих авторов, а также собственные сочинения.

Зрители смогли задать гостям встречи интересующие вопросы, познакомиться с книгами заполярных писателей и серией поэтических сборников издательства «СТиХИ».

Как отмечает региональное Министерство культуры, одной из ключевых задач стратегического плана «На Севере – жить» является поддержка и развитие современного искусства в регионе, в том числе литературного творчества местных писателей и поэтов. В рамках этой работы региональное отделение Союза писателей России регулярно получает поддержку от правительства Мурманской области в форме субсидии, направленной на реализацию программы по популяризации и сохранению культурного и исторического наследия региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/