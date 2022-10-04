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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 12:00

В Мурманской области - дефицит наиболее востребованных у работодателей специалистов

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более 4 тысяч вакансий, открытых сегодня в Мурманской области, и выяснили, в каких специалистах работодатели нуждаются больше всего.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более 4 тысяч вакансий, открытых сегодня в Мурманской области, и выяснили, в каких специалистах работодатели нуждаются больше всего.

В топ-15 самых востребованных у работодателей специалистов в Мурманской области сейчас входят продавцы-консультанты (11% от всех активных вакансий), врачи (6%), менеджеры по продажам (5%), водители (4%), слесари (3%), упаковщики (2%), администраторы магазинов (2%), курьеры (2%), повара (2%), сервисные инженеры (2%), машинисты (2%), а также разнорабочие, бухгалтеры, инженеры-конструкторы и операторы call-центров.

При этом двенадцать востребованных у работодателей специальностей не пользуются большим спросом у соискателей-мурманчан и попадают в число дефицитных: так, в случае с врачами, администраторами магазинов и операторами call-центров на одну вакансию в Мурманской области сейчас приходится менее одного резюме, с продавцами-консультантами и инженерами-конструкторами – по 1,1, упаковщиками слесарями, поварами – по 1,2, машинистами – 2, курьерами – 2,2, водителями – 2,7. На одну вакансию разнорабочего приходится 3 резюме (наглядно в таблице).

«Для понимания ситуации с уровнем конкуренции на рынке труда отмечу несколько важных моментов. Так, если на рынке труда число кандидатов на одно рабочее место выше 7 человек, то эта ситуация называется рынком работодателя, когда соискателям сложнее найти работу из-за большого числа конкурентов за рабочие места в какой-либо конкретной сфере. Если на одну вакансию откликаются от 5 до 7 человек, это считается здоровой конкуренцией на рынке труда. В случае, когда на одно рабочее место претендуют менее 5 человек, эта ситуация называется рынком соискателей, когда людям искать работу легче (ведь нет множества конкурентов), а вот работодателям труднее закрывать вакансии и даже в какой-то степени развивать бизнес», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 

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