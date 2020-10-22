В Мурманской области - предзимье

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 22 октября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -2-7°, местами до -12°. Днем 22 октября южные районы Мурманской области окажутся под влиянием атлантического циклона с центром в районе Ботнического залива: ожидаются осадки, порывистый ветер, температура воздуха от -2 до +3°.

23 октября циклон с активными атмосферными фронтами сместится на район Кольского полуострова: пройдут обильные осадки, местами усилится ветер, температура воздуха составит от +2 до -3°.

24 октября циклон начнёт заполняться, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха незначительно понизится.

Сегодня, 22 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днём местами снег. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днём умеренный, в отдельных районах сильный. Местами туман, изморозь. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от +2 до -3°. Гололедица.