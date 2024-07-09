В Мурманской области – более 100 аттестованных гидов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, комитет по туризму Мурманской области и специальная комиссия продолжают проведение аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в регионе.

Прошло шестнадцатое по счёту заседание комиссии. Результатом последнего экзамена стала аттестация 4 новых экскурсоводов и 5 гидов-переводчиков. Всего на данный момент в Мурманской области насчитывается 103 аттестованных гида.

22 июня 2024 года были внесены изменения в закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Важным является то, что гиды, сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков вправе продолжать осуществление своей деятельности до 1 марта 2025 года. При этом инструктора-проводники такую отсрочку в сроках прохождения аттестации не получают.

Также с 1 марта 2025 станет возможным прохождение аттестации не только по всей области, но и по отдельному муниципалитету или муниципалитетам.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, это нововведение должно помочь тем неаттестованным гидам, кто работает только на территории своего района или населенного пункта.

Работа по аттестации будет продолжаться, тем более что она даёт положительный результат по повышению квалификации гидов и легализации рынка туристических услуг.

Фото: https://gov-murman.ru