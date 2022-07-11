В Мурманской области – пожароопасный сезон

О внимательном отношении к природе напомнил северянам глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«У нас хоть и прохладное северное лето, но пожароопасное. Погода последних двух недель этому способствовала. На территории Мурманской области в этом году было ликвидировано уже 26 лесных пожаров на площади 170 гектаров. Из них 7 пожаров – только за последнюю неделю. Поэтому я еще раз прошу всех жителей и гостей региона очень бережно и трепетно относиться к нашей природе», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что за первое полугодие произошло в 2 раза меньше пожаров, чем за тот же период прошлого года, а их площадь – в 9 раз меньше. Он поблагодарил за проводимую работу всех задействованных специалистов.

«За этот результат благодарю наших лесных инспекторов, сотрудников Авиалесоохраны, которые оперативно борются с огнём, и всех жителей, которые бережно относятся к лесам. В большинстве случаев на появление пожаров влияет человеческий фактор. Риски очень высоки. Прошу всех быть внимательными!», – призвал глава региона.

В настоящее время в соответствии с постановлением губернатора Мурманской области в регионе проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция «Костёр».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 1 по 8 июля 2022 года государственными лесными инспекторами лесничеств и региональным Минприроды (МПР) выполнено 82 рейда на землях лесного фонда, в том числе 2 – с сотрудниками УМВД. При проведении рейдовых мероприятий было задействовано 57 государственных лесных инспекторов МПР Мурманской области и Регионального центра. В ходе вышеперечисленных мероприятий выявлено 15 нарушений законодательства в сфере лесных отношений.

Региональная диспетчерская служба государственного областного бюджетного учреждения «Мурманская база авиационной охраны лесов» функционирует в круглосуточном режиме.

В случае обнаружения лесного пожара просим граждан незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-911-338-61-31 и 8-800-100-94-00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/