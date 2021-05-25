В Мурманской области 1 июня стартует операция «Костёр», направленная на предупреждение лесных пожаров

В Мурманской области пройдёт оперативно-профилактическая операция «Костёр». Она стартует 1 июня и завершится 31 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Чибис.

Операция «Костёр» направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности в лесах и предотвращение лесных пожаров на территории Мурманской области.

В проведении операции будет задействован весь личный состав государственных лесных инспекторов региона, а так же примут участие должностные лица территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области и Главного управления МЧС России по Мурманской области.

«Как отмечают специалисты, основной причиной возникновения лесных пожаров является несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности и режима ограничения пребывания в лесах. Кроме проведения комплекса мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах Министерством будет проводиться полномасштабное информирование населения», – прокомментировал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Сергей Абаринов.

Специалисты ведомства напоминают, что строго запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, оставлять костер непотушенным до полного прекращения тления, бросать горящие спички и окурки, а также выжигать хворост, сухую траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

О возгорании в лесах можно сообщить по телефону «Прямой линии» лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по телефону 8-911-338-61-31.