В Мурманской области 1 июня стартует основной период государственной итоговой аттестации: экзамены сдадут 11 тысяч школьников

Готовность региона к проведению государственной итоговой аттестации обсудили вчера на оперативном совещании. Как отметила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова, в регионе ведётся плановая подготовка к экзаменационной кампании, задействованы все необходимые организационные и технические ресурсы.

«Наша ключевая задача — создать для школьников максимально комфортные и безопасные условия проведения экзаменов, обеспечить прозрачность процедуры и равные возможности для каждого участника», — подчеркнула Надежда Аксенова.

Основной период единого государственного экзамена продлится с 1 июня по 9 июля, основного государственного экзамена — со 2 июня по 6 июля. Для проведения ЕГЭ будет задействовано 28 пунктов в 17 муниципалитетах, для девятиклассников подготовлено 63 пункта проведения экзаменов, включая семь на дому.

В экзаменационной кампании зарегистрированы 8,1 тысячи девятиклассников. ЕГЭ будут сдавать 3,2 тысячи участников, из них 2,9 тысячи — выпускники текущего года.

Выпускники 11-х классов для получения аттестата сдают обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также предметы по выбору для поступления в вузы. Девятиклассники, планирующие продолжить обучение в старшей школе, сдают четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору.

Отдельное внимание уделено прозрачности процедуры: сформирован корпус общественных наблюдателей, в который вошли родители и студенты. Для выпускников и их семей организованы горячие линии, онлайн-собрания и информационные встречи.

Также по решению Президента России Владимира Путина выпускники смогут пересдать один из экзаменов до завершения приемной кампании в вузы. Дополнительные дни пересдачи назначены на 8 и 9 июля. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 550 выпускников региона, большинство из них улучшили результаты.

