В Мурманской области 13 мая проверят работу системы оповещения населения
Дополнительная комплексная проверка работоспособности региональной и муниципальных систем оповещения населения будет проводиться в среду, 13 мая.
Цель мероприятия – проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
В период с 10.20 до 10.25 планируется кратковременный запуск электросирен на территории муниципалитетов Мурманской области.
Мурманский оперативный штаб просит жителей региона соблюдать спокойствие!