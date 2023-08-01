В Мурманской области 14 проектов признаны победителями конкурса «Губернаторский старт»

Вчера были подведены итоги конкурса «Губернаторский старт» на поддержку предпринимательских инициатив.

Грант предоставляется на конкурсной основе в целях поддержки индивидуальных предпринимательских инициатив, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и повышения предпринимательской активности.

Для некоторых направлений сумма гранта составляет до 2 миллионов рублей. Это проекты, реализуемые на территории приграничных, удаленных населённых пунктов Мурманской области, в ЗАТО и моногородах; а также проекты, инициированные военнослужащими – участниками специальной военной операции и членами их семей.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, этот конкурс показал себя очень востребованным и популярным среди предпринимательского сообщества.

В рамках конкурса в этом году было принято более 240 заявок. На заседании комиссии рассмотрено 239 заявок, соответствующих условиям и порядку проведения конкурса на общую сумму 290 млн рублей. Победителями признаны 14 проектов.

Ознакомиться с результатами конкурса можно на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также на сайте оператора конкурса – Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.