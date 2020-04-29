В Мурманской области 152 школы и 19 колледжей приняли участие в акции «Неделя без турникетов» благодаря 10-му СРЗ

С 2015 года Союз машиностроителей России ежегодно проводит Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов». Но в этом году из-за сложившейся в регионе ситуации и в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, провести экскурсии на предприятиях и мастер-классы в образовательных учреждениях не представлялось возможным.

В данных условиях акционерное общество «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» подготовило профориентационные видеоролики с рассказом о рабочих профессиях, таких как «сварщик», «крановщица» и «докмейстер».

Ролики были разосланы по общеобразовательным и средне-специальным образовательным учреждениям Мурманской области для просмотра школьниками и студентами в домашних условиях.

- Результат акции хороший. Учащиеся и соблюдают самоизоляцию и обучаются одновременно. В рамках экскурсий на предприятие такое количество людей нам бы пришлось принимать очень долго, а с помощью видео получилось сделать широкий охват аудитории, - поделился генеральный директор АО «10 СРЗ» Евгений Зудин. - Планируем использовать эту практику и в будущем.

Ежегодная всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится с целью ознакомления школьников и студентов с предприятиями и профессиями, востребованными на современном промышленном производстве, представить будущим специалистам и их родителям реальные рабочие места и условия труда. Отличительной чертой мероприятия является демонстрация действующего производства с целью познакомить студентов с востребованными предприятиями и профессиями.