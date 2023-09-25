В Мурманской области 157 медработникам и 82 учителям, приехавшим в регион, компенсируют расходы на оплату жилья

В рамках работы по привлечению новых медицинских и педагогических кадров в регионе действует мера поддержки в виде компенсации оплаты аренды жилья в размере до 25 тысяч рублей. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Эта мера – уникальная, эксклюзивная. У приезжающих к нам специалистов есть выбор. Муниципалитеты по плану, который утверждён, предоставляют жильё в найм, через определённый строк работы её можно оформить в собственность. Также педагогические и медицинские работники могут сами выбрать квартиру. Оплата расходов за съём компенсируется за счёт регионального бюджета и не зависит от населённого пункта», – подчеркнул глава региона.

В этом году компенсацию за счёт регионального бюджета получает уже 157 медработников, и ещё 28 обеспечены служебным жильём.

С 1 сентября эту меру поддержки распространили на учителей – компенсацию расходов на оплату жилья получат 82 педагога, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.