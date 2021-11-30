В Мурманской области 16 домов из плана на 2022 год уже прошли капремонт

В Фонде капитального ремонта Мурманской идет активная работа по подготовке к строительному сезону 2022 года. Первые аукционы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов были объявлены в мае. Законтрактованы 80 из 160 объектов, по остальным проводятся конкурсные процедуры.

Капремонт домов в регионе ведется опережающими темпами: работы уже выполнены в 16 многоквартирных домах из краткосрочного плана 2022 года.

«Завершены работы по замене 8 лифтов в Североморске. На 28 жилых объектах в Мурманской области работы уже ведутся. Ещё по 49 многоквартирным домам в Мурманске, Умбе, Полярных Зорях, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Островной, Мурмашах и Кировске аукционы по выбору подрядчика объявлены, подача заявок уже завершена», – отметила и.о. генерального директора регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова.

Итоги конкурсов будут подведены в декабре. На общую сумму 583,5 млн рублей планируется капитально отремонтировать 8 фасадов, 34 крыши и 1 подвал, а также заменить внутридомовые инженерные сети в 6 многоквартирных домах, сообщает Министерство строительства Мурманской области.