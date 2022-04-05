В Мурманской области 180 млн рублей направят на обеспечение связи вдоль дорог и туристических маршрутов

В 2022-2024 годах Мурманская область направит 180 млн рублей на субсидирование сотовых операторов, обеспечивающих устойчивую связь вдоль региональных дорог и в популярных туристических локациях.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы Мурманской области «Информационное общество» и позволят обеспечить устойчивый прием сотовой связи на 16 муниципальных, межмуниципальных дорогах и дорогах местного значения в Терском, Кандалакшском, Ловозерском, Кольском районах, Ковдорском и Печенгском округах.

В перечень объектов также вошли дороги на подъезде к границе с Норвегией и Финляндией. Ранее в этих районах сотовая связь отсутствовала, местным жителям и туристам было сложно обратиться за помощью в экстренные службы, например, в случае ДТП. По подсчетам Минцифры Мурманской области, всего потребуется строительство 32 вышек вдоль региональных дорог.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, кроме того, в программу включены популярные среди туристов объекты: этнографический комплекс «Саамская деревня», заказники «Кутса» и «Сейдъявврь», долина горы Куэльпорр в Хибинах, полуостров Рыбачий.

Объём субсидирования расходов на строительство сетей операторов сотовой связи, обустройство подъездов, проведение пусконаладочных работ, которые позволят закрыть «белые пятна» в Мурманской области, составит до 90% затрат операторов. Необходимые средства заложены в бюджет Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Порядок предоставления операторам связи средств из бюджета Мурманской области утверждён постановлением правительства Мурманской области 31 марта 2022 года №255-ПП «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Мурманской области субсидий на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Мурманской области».