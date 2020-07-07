В Мурманской области 2 миллиона рублей выделены на лекарства для пациентов с COVID-19, лечащихся на дому

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено больше двух миллионов рублей на закупку противовирусных препаратов. Эти медикаменты предназначены для пациентов с бессимптомной и лёгкой формой коронавируса, которые находятся под динамическим наблюдением на дому.

При амбулаторном лечении пациентам обеспечивается медицинское наблюдение, назначается курс лечения и предоставляются все необходимые лекарства.

Постановление правительства Мурманской области от 06.07.2020 № 482-ПП о выделении денежных средств из резервного фонда правительства Мурманской области подписано губернатором Андреем Чибисом, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.