В Мурманской области 2 октября состоится общероссийская проверка системы оповещения с прерыванием теле- и радиоэфира

Комплексная проверка готовности региональной и муниципальных системы оповещения населения будет проводиться в среду, 2 октября, с 9.30 до 12.30.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации будет осуществляться подачей сигнала «Внимание всем!» путём включения электросирен и передачей информации по сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания.

«Услышав звук сирен и речевое оповещение необходимо соблюдать спокойствие, включить радиоприемники, телевизоры, а также средства мобильной связи. Хочу ещё раз акцентировать внимание, что проверка системы оповещения является тренировочной, проводится с целью проверки её работоспособности и носит учебный характер. Просим жителей региона не паниковать и понимать, что это всего лишь проверка, а не реальная угроза», – сказал сегодня на оперативном совещании заместитель министра региональной безопасности Сергей Мирошниченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/