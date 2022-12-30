В Мурманской области 2022 год прошёл под эгидой экологического туризма

Фокус внимания и совместные усилия органов государственной власти, заповедных территорий, учёных и представителей туристического бизнеса позволили с разных сторон посмотреть на варианты и перспективы развития одного из наиболее значимых для Арктики видов туризма.

Профильное ведомство и АНО «Продюсерский центр «Северный характер» подписали соглашение о сотрудничестве в целях содействия в реализации медиа-проектов, направленных на развитие и продвижение туризма в Мурманской области, включая разработку и внедрение критериев экологически ответственного проведения фото- и видеосъёмок.

Каждый год растёт количество федеральных медийных фото- и видеосъёмок. В этом году принято рекордное количество съемочных групп, пресс-туров и журналистов. Так, в 2022 году состоялось более 13 съёмок различных тревел-передач при поддержке регионального комитета по туризму, в свет вышло 27 сюжетов, в том числе и на федеральных телеканалах. Порядка 35 представителей средств массовой информации посетили регион в рамках инфо- и пресс-туров, по итогам которых вышли публикации в таких печатных изданиях как: бортовые журналы «Аэрофлот Премиум», «Россия», «S7», журнал «Discovery», «Лиза», «Аэроэкспресс» и так далее.

«Это, безусловно, привлекает все большее количество туристов в регион. Но для нас важно, чтобы и эта работа по продвижению также отвечала экологическим требованиям. При организации любых съёмок необходимо учитывать природные особенности Арктики: наша природа очень уязвима и долго восстанавливается. Мы с коллегами из Продюсерского центра «Северный характер» намерены внедрить экологические стандарты проведения съёмок. Уже в 2023 году мы подготовим рекомендации и начнём их внедрение. Важно не только честно и красиво показывать регион, важно показывать пример бережного отношения к природе», – пояснил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Разработкой экологичного подхода к съёмкам в нашем арктическом регионе мы занимаемся с 2020 года. Он касается не только бережного отношения, уборке мусора и восстановления локаций в первозданном виде, но и максимального использования местного персонала, аренды техники и транспорта у мурманских компаний. Для нас северян – это абсолютно здравая позиция. Мы очень рады приезжим съемочным группам, они продвигают наш регион, но важно, чтобы создатели кино, фото- и видеоконтента, действовали экологично, без ущерба для нашей удивительной, но очень хрупкой природы», – отметила Директор Продюсерского центра «Северный характер» Светлана Солдатова.

Фото: https://gov-murman.ru