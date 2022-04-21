В Мурманской области 21 апреля отмечается День местного самоуправления

В этот день в 1785 году Екатерина II подписала «Грамоту на права и выгоды городам Российской Империи», положив начало развитию российского законодательства о местной власти.

Однако сам праздник появился в календаре гораздо позднее – после подписания в 2012 году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Указа об учреждении специальной даты, призванной повысить роль и значение института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества в стране.

Как сообщает Мурманскстат, в День местного самоуправления свой профессиональный праздник отмечают сотрудники муниципалитетов. В органах местного самоуправления Мурманской области были заняты 1,9 тысячи человек, из них 1,6 тысячи – муниципальные служащие, их среднемесячная номинальная заработная плата составляла 76,2 тысячи рублей. В областном центре трудился 31% от общего числа работников системы органов местного самоуправления.

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