В Мурманской области 22 апреля с 0.00 часов могут приостановить движение на отдельных участках дороги Р-21 «Кола»

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Кола», 22 апреля с 0.00 часов могут приостановить движение на отдельных участках дороги с 1382 по 1403 км в Мурманской области.

Причина: пропуск транспорта с негабаритным грузом (длина более 70 м).

Дорожники просят водителей планировать маршрут передвижения учитывая данную информацию.