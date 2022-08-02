В Мурманской области 250 волонтёров приняли участие в проекте «От родника до океана»

В Мурманской области 250 человек приняли участие в акциях по благоустройству родников в рамках масштабного проекта «От родника до океана» при поддержке федеральной платформы «Чистая Арктика». Об этом сообщила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. За два месяца совместной работы были очищены и благоустроены территории 10 самых популярных родников Кольского полуострова – от Мурманска до Умбы. Завершили акцию волонтеры компании «Олкон», очистившие территорию родника Болотный под Мончегорском.

«Все лето получаем невероятные отзывы о нашем проекте «От родника до океана». Простая идея – привести в порядок любимые родники северян объединила 250 человек, ведущие компании региона, активистов «Чистой Арктики» и лучшие умы Кольского Заполярья», – рассказала Евгения Чибис, – «Новый проект Единого волонтёрского центра преследует две цели: во-первых, объединение корпоративных волонтеров единым делом, благодаря которому они внесли свою лепту во всю систему добровольчества Мурманской области. Вторая цель – экологическая. Многие люди на Севере пользуются родниковой водой. Вместе с КНЦ РАН мы проверяем ее качество, учёные готовят заключения, насколько она годится для употребления».

Проект «От родника до океана» поддержали АО «Атомэнергосбыт», АО «Мурманэнергосбыт», АО «Мурманский морской торговый порт», ПАО «ГМК «Норникель», АО «Олкон», ПАО «ТГК-1», АО «МОЭСК», а также волонтеры Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодежных движений, неравнодушные местные жителей. В ходе акций вывезено порядка 200 мешков мусора, а на 5 локациях силами волонтеров обустроены места для отдыха, обновлены дорожки, лестницы и беседки. На каждой локации сотрудники Кольского научного центра РАН взяли пробы воды и образцы растений, чтобы исследовать их на предмет содержания тяжелых элементов и токсичных веществ.

Результаты исследований публикуются в специальном разделе, который появился в рамках проекта на сайте Кольского научного центра. Раздел пополняется.

«Мы провели микробиологические анализы, затем сделаем заключение о качестве родниковых вод. Также проверяем содержание химических элементов в грибах и ягодах, чтобы понять общий уровень загрязнения и влияние близости дорог», – поделился планами заместитель генерального директора КНЦ по научной работе Евгений Боровичев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Единый волонтёрский центр Мурманской области сотрудничает с федеральным проектом «Чистая Арктика» с сентября 2021 года, за это время реализованы проекты по очистке побережий водоёмов и облагораживанию родников.

«В Мурманской области реализуются самые масштабные мероприятия в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». На территории региона в экологическую повестку активно вовлечены волонтерские организации, местные жители и бизнес-структуры. Мы видим эту поддержку и уверены, что реализация проекта в Мурманской области продолжится и покажет ещё лучшие результаты»,– отметил член федерального штаба проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249346%2Fwall-149919532_2651