В Мурманской области 26 специалистов со средним медобразованием прошли аккредитацию
На базе Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения завершилась первичная специализированная аккредитация средних медицинских специалистов, получивших дополнительное медицинское образование по специальностям «Рентгенология» и «Функциональная диагностика». К прохождению аккредитации по специальности «Рентгенология» были допущены 19 специалистов, по специальности «Функциональная диагностика» – 7 специалистов.
Аккредитация проходила в 2 этапа. На первом этапе в форме компьютерного тестирования были проверены теоретические знания. На втором этапе необходимо было продемонстрировать практические навыки на симуляционном оборудовании, приобретённом в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, по специальности «Рентгенология» аккредитуемые демонстрировали навыки проведения рентгенограммы голеностопного сустава, оценки и контроля дозы рентгеновского излучения при проведении рентгенологических исследований и базовой сердечно-легочной реанимации.
По специальности «Функциональная диагностика» – навыки проведения спирометрии с бронходилатационной пробой, подготовки пациента к велоэргометрии и базовой сердечно-легочной реанимации.
Все аккредитуемые успешно справились с заданиями, допущены для самостоятельного осуществления медицинской деятельности и получили документы об аккредитации.
https://gov-murman.ru/info/news/430886/#&gid=1&pid=1