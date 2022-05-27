В Мурманской области 28 мая стартует второй сезон федерального проекта «Чистая Арктика»

Второй этап «Чистой Арктики» откроет акция «Океан чистоты», в рамках которой волонтёры очистят прибрежные территории водоёмов Мурманска, Кандалакши и Кировска. Экосубботники одновременно пройдут на мурманской набережной, Монастырском наволоке и побережье озера Верхнее в 12.00. Торжественный старт будет дан гудком с корабля Мурманского морского торгового порта.

Второй этап федерального проекта «Чистая Арктика» начнётся 28 мая в Мурманской области. Центральной площадкой станет набережная Кольского залива, где к добровольцам присоединятся губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко и председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

Во время очистки береговых линий мусор будут сортировать – в местах проведения акции установят пункты приёма пластика. Муниципальные округа будут поддерживать друг с другом связь в онлайн-режиме, а по окончании экологических мероприятий организаторы подсчитают количество собранных отходов на каждой из трёх локаций и проведут конкурс самых необычных находок.

В 2021 году в Мурманской области прошёл марафон арктических субботников Единого волонтёрского центра и «Чистой Арктики», в которых приняла участие телеведущая, блогер и экоактивист Ирена Понарошку. Самые масштабные мероприятия состоялись на побережьях Кольского залива, Баренцева моря и озера Имандра. Самым отдалённым местом проведения акции стал ЗАТО Островной, где очистили от мусора береговую линию Питьевого озера. Всего в результате трёхдневного марафона более 300 человек собрали свыше 50 тонн отходов.

«Чистая Арктика» — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.

Их инициативу обсудили 5 июля 2021 года в Общественной палате. Там же Всероссийская общественная организация «Зелёный патруль» предложила создать специальный фонд. «Чистую Арктику» поддержали Росприроднадзор, «Молодёжка ОНФ», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна», ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», компания «Орион» и другие.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Чистая Арктика» стала площадкой, объединившей общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и бизнес. В 2021 году тысячи добровольцев участвовали в субботниках и отправлялись в экспедиции. В суровых условиях они разбирали груды металла и заброшенные здания.