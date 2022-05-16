В Мурманской области 32 проекта стали победителями конкурса «Губернаторский стартап»

В Мурманской области 32 проекта-победителя в конкурсе «Губернаторский стартап» получат финансовую поддержку до 1 млн рублей. Сегодня об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Этот конкурс показал себя как очень востребованный среди предпринимательского сообщества. Поэтому с этого года мы увечили объём финансирования из областного бюджета в два раза. Сегодня – это 30 млн рублей», – отметил глава региона.

Как сообщил Андрей Чибис, на конкурс поступило более 200 заявок, из них комиссией было отобрано 32 проекта, которые получат поддержку до 1 млн рублей. Некоторые бизнес-идеи будут реализованы на земельных участках в рамках программы «Гектар Арктики».

«Ещё один конкурс, итоги которого мы подводим сегодня – это грант для предпринимателей на приобретение франшизы. В этом году на это направление в региональном бюджете выделено 3 млн рублей. Мы получили также не один десяток заявок, три проекта признаны победителями», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключение губернатор поздравил победителей и попросил коллег оперативно выпустить нормативную базу для максимально быстрой реализации проектов.

С итогами конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и на сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (конкурс грантов на приобретение франшизы; конкурс «Губернаторский стартап»).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/