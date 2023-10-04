В Мурманской области 4 октября будет проводиться комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

С 10.30 до 11.30 планируется кратковременный запуск электросирен на территории муниципалитетов Мурманской области, а также трансляция звуко- и аудиовизуального сообщения в эфирах теле- и радиоканалов.

Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдёт во всех субъектах России.

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru