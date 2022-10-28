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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.22 12:00

В Мурманской области 44% опрошенных хотят найти подработку в дополнение к основному доходу - hh.ru

За последние три месяца работодатели Мурманской области открыли более 2000 вариантов подработки и работы с форматом временной занятости. Больше всего вариантов подработки находится в сфере продаж, в маркетинге и рекламе, а также в сфере рабочего и административного персонала, логистики и доставки товаров, а также ИТ и образовательной сфере.

Служба исследований hh.ru выяснила потребность местных работников в подработке и дополнительном заработке.

Уровень востребованности подработки в целом по России по сравнению с прошлым кварталом поднялся на 0,06 пункта и составил –0,18. Исследование hh.ru показывает, что меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Москвы и Московской области, а также Северо-Западного ФО. Противоположная ситуация наблюдается в Дальневосточном ФО.

По Мурманской области: 44% опрошенных хотят найти подработку в дополнение к основному доходу. Не нужна подработка 43% местных респондентов, а у 9% подработка уже есть. Остальные затруднились ответить. По сравнению с началом этого года число нуждающихся в дополнительном заработке в регионе сократилось на 10%.

Потребность подработки - показатель, оценивающий ожидания соискателей: чем ближе индекс к положительным значениям, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее материальное положение соискателя, и тем важнее для него подработка (наглядно на диаграмме 1).

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются работники сферы маркетинга и рекламы, а также искусства и массмедиа, меньше всего — соискатели из мира IT.

«За последние три месяца работодатели Мурманской области открыли более 2000 вариантов подработки и работы с форматом временной занятости. Больше всего вариантов подработки находится в сфере продаж, в маркетинге и рекламе, а также в сфере рабочего и административного персонала, логистики и доставки товаров, а также ИТ и образовательной сфере. Есть множество вариантов, которые удобно совмещать с основной работой или учёбой в вузе, а также получить неплохой дополнительный доход: продавец, сборщик-курьер, упаковщик онлайн-заказов, мобильный мерчендайзер, преподаватель информатики, продавец-кассир, диспетчер, водитель-курьер в ресторан, детектив, ночной уборщик, бармен-кассир и другие. В таких вакансиях зарплата может варьироваться от 30000 до 70000 рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО (наглядно на диаграмме 2).

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