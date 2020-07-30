Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 09:00
В Мурманской области 5 августа пройдёт проверка систем оповещения
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» информирует о том, что 5 августа на территории городов Заполярья, а именно г. Мурманск, с. Алакуртти, г. Заполярный, п.г.т. Зеленоборский, г. Кандалакша, г. Кировск, с. Ловозеро, г. Мончегорск, г. Оленегорск, г. Островной, г. Полярные Зори, нп. Приречный, пгт. Ревда, с. Териберка, пгт. Туманный, пгт. Умба будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области.
Целью проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования РАСЦО для информирования населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.
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