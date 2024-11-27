В Мурманской области 66 проектов стали победителями губернаторской программы «На Севере - твой проект»

В 2025 году они будут реализованы в 35 населённых пунктах региона и получат поддержку из областного бюджета в размере 200 миллионов рублей.

«Реализация мероприятий в рамках инициативного бюджетирования востребована среди населения и является фактическим инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов. В 2024 году уже реализованы мероприятия по 151 инициативному проекту на общую сумму средств областной субсидии – 350 миллионов рублей», – сообщила 25 ноября в ходе оперативного совещания в правительстве региона заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Проекты-победители губернаторской программы, реализованные в текущем году, – это 100 инициатив конкурсного отбора 2023 года и 51 проект по обустройству детских и спортивных площадок второго этапа конкурсного отбора, состоявшегося в первом квартале 2024 года.

Новый сбор предложений на 2025 год стартовал на портале «Наш Север» в июле текущего года. Его востребованными направлениями стали благоустройство общественных территорий, детских и спортивных площадок, социальных объектов, а также ремонт входных групп и подъездов.

«Благодарим жителей, предложивших свои идеи на портале «Наш Север», проводивших собрания, занимавшихся оформлением протоколов, размещением информации в социальных сетях, также выражаем признательность и всем участникам онлайн-голосования. Каждый голос по проекту был важен и учтён», – подчеркнула Ольга Вовк.

Каждый житель Мурманской области мог отдать свой голос за понравившийся проект на портале с 10 августа по 15 сентября. В итоге в голосовании за лучшие из 237 инициатив приняли участие свыше 32 тысяч человек, отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/