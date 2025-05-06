В Мурманской области 698 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы

Отделение СФР по Мурманской области вместе с пенсией за апрель перечислило ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные выплаты ко Дню Победы. Их получили 698 ветеранов, проживающих в Заполярье.

Выплату в размере 80 тысяч рублей получили 403 жителя региона, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

12 участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили юбилейную выплату в дополнение к ежегодной праздничной выплате ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

295 ветеранов получили по 55 тысяч рублей. Это труженики тыла, лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.