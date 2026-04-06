В Мурманской области 7 апреля отметят День беременных

В ходе оперативного совещания обсудили мероприятия, приуроченные ко Дню беременных. В Мурманской области его традиционно отмечают дважды в год — 7 апреля и 7 октября — вместе со всей страной. Как отметил губернатор Андрей Чибис, для региона это уже третий подобный праздник, и с каждым годом он становится более насыщенным и содержательным.

«Мы приглашаем будущих и уже состоявшихся мам, пап, бабушек и дедушек провести этот день с пользой. В рамках программы можно будет обсудить, как меняется жизнь женщины и семьи с появлением ребенка, получить рекомендации по уходу за младенцем, узнать о мерах поддержки и оформлении документов, а также о том, как сохранять активность во время беременности. Отдельное внимание уделим роли отца — важно, чтобы папа был полноценным участником воспитания», — подчеркнул губернатор.

К мероприятиям активно подключается бизнес-сообщество региона. Компании, в том числе в сфере общественного питания, готовят для беременных женщин приятные подарки.

Отдельно губернатор отметил, что благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе в родильных домах Мурманской области вновь доступны партнёрские роды.

«Многие ждали этого решения. Теперь будущие отцы смогут присутствовать при рождении ребёнка, поддержать женщину и разделить с ней этот важный момент», — отметил Андрей Чибис.

Также в повестке затронули тему работы врачей-неонатологов, губернатор поздравил врачей с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в России 5 апреля. Эти специалисты обеспечивают медицинскую помощь новорожденным, в том числе детям, появившимся на свет раньше срока с экстремально низкой массой тела.

«В прошлом году в регионе удалось спасти двух детей, родившихся с массой менее 500 граммов — 460 и 490 граммов. Выхаживание таких новорожденных требует высокотехнологичной медицинской помощи, значительных ресурсов и высокой квалификации специалистов», — сообщил губернатор.

Несмотря на сложность подобных случаев, большинство историй заканчиваются успешно: многие дети к двум-трем годам догоняют сверстников в развитии, о чем врачам с благодарностью сообщают родители.

«Задача врачей — не только сохранить жизнь, но и обеспечить качество этой жизни в будущем. Благодарю наших специалистов за их профессионализм и вклад в здоровье будущих поколений», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня в Мурманской области действует более 30 мер поддержки в рамках губернаторской программы «На Севере — малыш». Среди наиболее востребованных — «Зарплата мамы», «Сертификат молодожёнов», «Родовая сумка», «Подарок новорождённому».