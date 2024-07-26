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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 12:00

В Мурманской области 71% работников чувствуют стабильность на работе

Жители региона оказались достаточно уверенными в себе работниками, считают эксперты hh.ru. Так, опрос среди трудящихся показал, что за последние три месяца сразу 71% опрошенных работников уверены в стабильности своего рабочего места и состоянии компании на рынке труда. Причём за год доля таких уверенных работников выросла на 2%.

В противовес тем, кто уверен в своей карьере и будущем на работе, – 20% опрошенных сотрудников заявили в ходе опроса hh.ru, что чувствуют угрозу увольнения на работе, причем сами они не собираются пока покидать компанию. За год доля таких тревожных работников не изменилась. Остальные опрошенные не смогли точно ответить, каков уровень стабильности в их компании.

В данном случае в общероссийском рейтинге регионов Мурманская область оказалась на 9-ом месте по доле работников, уверенных в стабильности своего рабочего места этим летом. На первом месте по наибольшему числу таких сотрудников – Ярославская область (сразу 90% опрошенных жителей региона уверены в завтрашнем дне у себя на работе), на втором – Иркутская область (82%), на третьем – Омская область (82%). Интересно, что из регионов СЗФО на четвёртом месте оказалась Вологодская область – здесь сразу 81% опрошенных местных жителей верят в стабильность своей компании и отсутствие угрозы сокращения.

В разрезе профессий: наиболее уверенно чувствуют себя этим летом на работе представители сферы охраны и секьюрити (сразу 80% позитивно настроенных сотрудников), причем за год доля таких уверенных в своей работе представителей этой сферы выросла сразу на 15%. Также не чувствуют угрозы увольнения 73% ИТ-специалистов (за год их стало больше на 3%), 79% работников сферы искусства и медиа (за год их уверенность выросла на 12%). Кроме того, на 7% (до 74%) за год выросла уверенность в стабильности у представителей рабочих профессий. На 9% чаще стали верить в успех своей карьеры работники розничной торговли (73%).

Но есть и сферы, где уверенность работников стали ниже. Так, на 12% упало чувство стабильности на работе и карьерных успехах у топ-менеджеров (теперь 63%), на 8% упало чувство уверенности в своих компаниях у работников сферы добычи сырья, на 4% стали меньше верить в успех карьеры медики и работники сферы образования, а также на 12% стали негативно оценивать положение своей компании и свое рабочее место работники общепита и туризма.

В разрезе возраста: более позитивные изменения и настроения. Так, молодые соискатели от 18 до 24 лет стали на 2% чаще отмечать уверенное состояние на рынке труда. Тоже самое касается и другой возрастной группы (респонденты 55 лет и старше) нарастили очищение стабильности на рынке труда на 4% (до 66% положительных ответов). Респонденты из остальных возрастных групп также не продемонстрировали падения настроений.

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