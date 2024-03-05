В Мурманской области 72 молодые семьи получили свидетельства о праве на выплату, которая предоставляется на приобретение или строительство жилья
«В рамках этих программ выплаты из бюджетов всех уровней предоставляются молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Если семья уже получила выплату, то за ней сохраняется право участвовать в программе «Свой дом в Арктике», инициированной губернатором Андреем Чибисом», – пояснил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
На получение выплаты может претендовать молодая семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, то есть до исполнения 36 лет. Второе условие: семья признана нуждающейся в жилых помещениях органом местного самоуправления по месту проживания. И, кроме того, семья имеет доходы, достаточные для оплаты стоимости жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой соцвыплаты.
«Размер выплаты составляет 35% от расчётной стоимости жилья для семей с детьми, 30% – для семей без детей. Размер соцвыплаты рассчитывается на каждую семью отдельно и зависит от стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, а также от количества членов семьи. В 2024 году участники получили свидетельства на выплаты от 500 тысяч рублей до 2,5 млн рублей», – рассказал руководитель областного Минстроя.
Получателями выплаты стали семьи из Мурманска, Полярных Зорь, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Ковдорского округа, Кандалакшского района, Мурмашей, Молочного и Колы. Всем получателям выплаты вручили свидетельства по месту проживания.
Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, мера поддержки реализуется в рамках областной программы «Комфортное жильё и городская среда» и федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ», а также способствует выполнению плана «На Севере – жить».
Фото: https://gov-murman.ru