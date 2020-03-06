В Мурманской области 8 марта погода будет морозной

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося по югу Баренцева моря: ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, температура воздуха днем от 0 до -5°.

8-9 марта погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море.

8 марта по Мурманской области существенных осадков не ожидается, ночью погода будет морозной, а днём воздух прогреется до 0- -5°.

9 марта ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра, 5 марта, будет облачность переменная. Местами снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7º, при прояснении -10-15º, днём от 0 до -5°. Гололедица.