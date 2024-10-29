В Мурманской области 97 процентов электронных ипотек зарегистрировано за 1 день

За 9 месяцев 2024 года в Росреестр по Мурманской области поступило 4900 заявлений о регистрации ипотеки, 54% которых приходится на долю кредитных организаций.

«Всего с начала года банки направили на государственную регистрацию 2664 ипотечных сделки, из них 78% в электронном виде. Из всего объёма электронных ипотек 97% было зарегистрировано за один рабочий день», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, первые государственные кредитные учреждения - дворянские банки, выдававшие ссуды под залог поместий, появились в России в 1754 году. Срок кредитования дворяне-заёмщики могли определять самостоятельно, но чаще он составлял 15 лет, 28 лет, 33 года. Имения постоянно перезакладывались и реальные долги дворян казне быстро превысили официальные банковские. С 1768 года в России заработала система страхования ипотечных кредитов.