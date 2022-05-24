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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 14:30

В Мурманской области акцию «Ночь музеев – 2022» посетили более 13 тысяч человек

В минувшие выходные в Кольском Заполярье состоялась ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев – 2022». Масштабное культурное событие, приуроченное к Международному дню музеев, на этот раз было посвящено Году культурного наследия народов России и прошло под лозунгом «Мода на традиции». В рамках акции в крупнейших музеях региона состоялось огромное количество мероприятий, участниками которых стали более 13 тысяч человек.

На площадках областного художественного музея – в главном здании, Культурно-выставочном центре Русского музея и Доме ремёсел – в рамках акции состоялись концерты, мастер-классы, творческие эксперименты, викторины и экскурсии. Одним из самых популярных среди гостей музея стал конкурс «Повтори художника», в рамках которого каждый желающий мог создать копию картины из постоянной экспозиции музея «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». Не меньшим успехом пользовались выставки участников проектов «Сезоны Современного искусства», «Каскад» и модный показ коллекций – победителей фестиваля «НаМОДнение».

В главном здании Мурманского областного художественного музея акцию «Ночь музеев» открыло выступление камерного хора «Amadeus», создателем и бессменным руководителем которого является заслуженный артист России Валерий Иванов, преподаватель Мурманского колледжа искусств. На торжественном открытии с приветственным словом выступили первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин и директор Мурманского областного художественного музея, заслуженный работник культуры РФ, искусствовед Ольга Евтюкова.

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» акция открылась выступлением вокального академического ансамбля «Эвридика». Гостям запомнились эксперименты с материалами, историческая игра, посвященная Петру I, премьера короткометражного фильма «Молитва» местной киностудии «Stan Production» и встреча с авторами картины, а также состоявшийся впервые специально подготовленный киберакустический сет поп-панк группы «Почтовая служба Бангкока».

Не менее насыщенной была программа Дома ремёсел. Участники акции встретились с художником-живописцем Раисой Чебатуриной – заслуженный художник РФ провела для гостей уникальный мастер-класс «Мезенская роспись». Руководитель клуба «Русская вышивка» Дома ремёсел Ольга Бондаренко познакомила гостей с традиционной вышивкой поморов. Посетители акции могли насладиться выступлением народного самодеятельного коллектива Кольского районного центра культуры ансамбля русских народных инструментов «Русские наигрыши». Завершилась акция «Ночь музеев» в отделе народного искусства и ремесел выступлением солистов ансамбля Духовно-просветительского центра «Благовест» города Североморска «Колокольный звон в гармонии Небесного и земного…».

В Мурманском областном краеведческом музее в рамках акции «Ночь музеев – 2022» работали различные площадки: от творческих мастер-классов и аквагрима до поединков викингов и знакомства со средневековой кухней. В акции приняли участие артисты Мурманского областного театра кукол: заслуженный артист РФ, актер Сергей Репин и актриса Елизавета Досаева рассказали о видах театральной куклы и показали занимательные фокусы. Директор музея Елена Собашникова представила экскурсию «Хозяева Арктики: природное многообразие Мурманской области». Одними из самых ярких событий ночи стали обзорная автобусная экскурсия по столице Кольского Заполярья и презентация нового культурологического проекта «Монологи Заполярных Творцов». Авторами последнего выступили режиссер документальных фильмов Андрей Сычев и писатель Дмитрий Коржов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, мероприятия акции, организованные Мурманским областным краеведческим музеем, проходили не только в Мурманске, но и в территориальных отделах в Умбе и Ловозере. Так, в Ловозере музейные работники подготовили премьеру музейно-театральной экскурсии «Саамская летопись», в Умбе гостей акции принимали в Детской районной библиотеке, где провели программу «Терская сказка» для юных слушателей.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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