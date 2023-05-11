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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 11:30

В Мурманской области активно развивается арктический туризм

В рамках оперативного совещания, которое состоялось 10 мая, председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев рассказал о поддержке и развитии туристических проектов в 2023 году.

Так, в соответствии с принятой на совете по туризму Концепцией развития туризма 2023 год в регионе проходит под эгидой активного туризма.

Александр Елисеев сообщил о том, что с 5 мая по 5 июня 2023 года осуществляется приём заявок на конкурсный отбор проектов субъектов туриндустрии в рамках года активного туризма.

Средства этой поддержки будут направлены на реализацию проектов, связных с приобретением оборудования для активного туризма, в том числе снаряжения, инвентаря, экипировки, товаров для отдыха, предназначенного для обеспечения туристкой деятельности, систем для акустического сопровождения экскурсий, маркировка, навигация, обеспечение безопасности, организация выделенных зон отдыха на туристических маршрутах, пунктов проката.

Как сообщает региональный комитет по туризму, один проект сможет получить не более 1 млн рублей. Софинансирование получателем субсидии расходов на реализацию проекта будет предусмотрено в размере не менее 30% от размера получаемой субсидии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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