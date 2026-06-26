В Мурманской области активно ведётся работа по государственной кадастровой оценке земельных участков

В Мурманской области полным ходом идёт массовая государственная кадастровая оценка земельных участков. Процедура затронет более 105 тысяч объектов, учтённых в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Разберёмся, как проходит оценка, когда ждать результатов и какие права есть у собственников.

Работы выполняет государственное областное бюджетное учреждение «Имущественная казна Мурманской области». По закону такую массовую оценку проводят каждые четыре года — это позволяет актуализировать данные о стоимости земель с учётом рыночных изменений.

Процесс проведения работ можно отслеживать в Фонде данных государственной кадастровой оценки на портале данных «Национальная система пространственных данных» (https://nspd.gov.ru/).

Для этого необходимо перейти в раздел «Фонд данных ГКО» - «Процедуры государственной кадастровой оценки».

Для просмотра сведений достаточно найти наименование региона «Мурманская область» и год проведения оценки - 2026.

Там же будет размещён сформированный в результате работ проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки. О точной дате его размещения сообщат на официальных сайтах Министерства имущественных отношений и ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области».

Очень важно не пропустить этап ознакомления с проектом отчёта. По Федеральному закону № 237‑ФЗ, любой правообладатель может: подать замечания к проекту отчёта, в т. ч. по кадастровой стоимости своего участка; указать на возможные ошибки в расчётах или исходных данных.

«Процедура публикации проекта отчёта делает процесс кадастровой оценки максимально открытым, — поясняет Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области. — Любой правообладатель может проверить расчёт для своего участка и при необходимости оспорить его ещё до утверждения итогов. Это повышает доверие к результатам оценки и снижает число последующих споров».

После завершения приёма замечаний у собственников остаётся ещё несколько возможностей защитить свои интересы:

Досудебное урегулирование. Если вы не согласны с итоговой кадастровой стоимостью, можно подать обращение об исправлении ошибок непосредственно в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» — организацию, проводившую оценку. При наличии обоснованных аргументов кадастровую стоимость могут пересмотреть без обращения в суд. Разъяснения по расчётам. В том же учреждении вам предоставят пояснения о том, как была определена кадастровая стоимость вашего участка.

Кадастровая стоимость напрямую влияет на размер земельного налога и других платежей. Если оценка окажется завышенной, это может привести к необоснованному росту налоговой нагрузки. Своевременное участие в процессе — лучший способ избежать лишних расходов.

Краткий чек‑лист для собственников

Чтобы не упустить важные моменты, запомните этот алгоритм:

Отслеживайте публикацию проекта отчёта на портале НСПД и официальных сайтах ведомств. Внимательно изучите данные по своему участку. При обнаружении ошибок или несогласии с оценкой подайте замечания в установленный срок. После утверждения результатов при необходимости обратитесь за пересмотром кадастровой стоимости. Используйте право на разъяснения от оценщиков — не стесняйтесь задавать вопросы.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, массовая кадастровая оценка — это не просто формальность, а реальный инструмент влияния на налоговую нагрузку. Будьте активны: ваши замечания могут скорректировать итоговую стоимость и сэкономить средства в будущем.

Обращаем ваше внимание, что государственная кадастровая оценка земель проводится по состоянию на 1 января 2026 года, но её результаты будут применяться для целей налогообложения с 1 января 2027 года.