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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.22 09:30

В Мурманской области активность граждан по купле-продаже квартир и иных жилых объектов сократилась примерно на 20%

Росреестр по Мурманской области подвёл итоги работы за 6 месяцев 2022 года в сфере учёта и регистрации прав на недвижимость.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, за этот период в регистрирующий орган поступило более 58 тысяч обращений за совершением учётно-регистрационных действий, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года.

Одной из причин такого роста стала реализация программы «Гектар Арктики». Мурманская область остаётся лидером среди северных регионов по количеству обращений за получением арктических гектаров. С начала реализации программы областной Росреестр по состоянию на 1 июля зарегистрировал 1948 договоров безвозмездного пользования земельным участком.

Не стоит также забывать, что осенью 2021 года стартовала «гаражная амнистия» и, пройдя все подготовительные процедуры, люди уже в 2022 году стали более активно обращаться за регистрацией прав на свои гаражи и земельные участки под ними.

«Управлением была проведена масштабная работа с органами местного самоуправления и населением по разъяснению порядка учета и регистрации прав в рамках «гаражной амнистии». В конце 2021 года были, можно сказать, первые ласточки. А вот уже в 2022 году люди более активно стали регистрировать права на свои гаражи. По состоянию на 1 июля зарегистрировано 548 гаражей и 126 земельных участков под гаражами общей площадью 5024 кв. метров», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Но большинство граждан сегодня интересует ситуация на рынке жилой недвижимости. По данным областного Росреестра объём зарегистрированных прав на жильё вырос на 21%. Однако, если посмотреть в разрезе правообладателей и оснований приобретения прав, то отмечается более чем двукратный рост регистрации прав органов местного самоуправления на квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.

В 2,4 раза выросло количество жилых объектов, приобретенных юридическими лицами. В то же время активность обычных граждан по купле-продаже квартир и иных жилых объектов сократилась примерно на 20%, а спад объёма ипотечных сделок составил более 30%. 

На сегодняшний день на взгляд профессиональных участников рынка недвижимости складывается следующая ситуация.

После плавного повышения цен на жильё осенью 2021 года и на начало зимы 2022 года на фоне низких ипотечных ставок, высокого стабильного спроса и дефицитного предложения, средние цены сделок резко выросли в марте-апреле 2022 года. Причиной послужил ажиотажный спрос на фоне краткосрочного падения российского рубля. В моменте средняя цена сделки поднимались на 15-20 %, а на наиболее ликвидные варианты квартир и выше.

Но, не имея под собой экономического обоснования ажиотажный спрос исчез также внезапно, как и появился, оставив продавцов и покупателей квартир договариваться о новых приемлемых для всех условиях сделок.

«Сейчас покупатели занимают более осторожную позицию и не спешат определяться с выбором, ожидая улучшения условий для покупки. Как следствие, достаточно сильно сократилось количество сделок, как ипотечных, так и сделок за наличный расчёт, - рассказывает специалист АН «Форос-Недвижимость» Дмитрий Иванов. - При этом хотелось бы отметить стабильно высокий уровень взаимодействия Управления Росреестра и профессиональных риэлторов, в том числе наличие механизмов для поддержания диалога и решения рабочих вопросов в интересах наших граждан-заявителей».

К началу лета 2022 года в среднем по рынку цены снизились на 10-20%, а в результате торга можно получить дополнительную скидку. Снижение цен в большей степени затронуло квартиры без ремонта, а вот в отношении квартир с хорошим и современным ремонтом торг остался на минимальном уровне.

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