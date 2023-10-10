В Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило 104% собираемости платежей за три квартала 2023 года

Анализ собираемости платежей за потребленную электроэнергию с начала 2023 года в АО «АтомЭнергоСбыт» показал сохранение положительной динамики с начала года. Согласно оперативным данным, по итогам девяти месяцев уровень сборов составил 101%, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Особенно высокий уровень зафиксирован в Мурманской и Смоленской областях, где показатель составил 104%, и в Курской области – 101%.

Как сообщает пресс-секретарь Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, клиенты компании демонстрируют высокую платёжную дисциплину, которая во многом обеспечивается благодаря развитой системе цифровых сервисов и возможностей для взаимодействия.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт».