В Мурманской области бармен-официант может заработать до 100000₽

В Мурманской области туристический комплекс ищет бармена-официанта, которому предлагает зарплату до 100000₽. Как отмечают аналитики hh.ru, средняя предлагаемая зарплата официантов в Мурманской области составляет 38000₽.

Работодатель отмечает, что подобную высокую зарплату сможет получить кандидат с опытом в работы в сфере общественного питания. Среди требований - обязательное знание стандартов обслуживания, владение ПК и отличное знание правил этикета.

Будущему сотруднику предстоит готовить рабочее место к приёму посетителей, работать с кассовым аппаратом, проводить инвентаризации, готовить документы, связанные с ведением кассовых операций, накладные для склада, а также обслуживать гостей в зале.

Среди условий вахтовый метод работы 7/7, смены длятся по 12-14 часов, работодатель предоставляет жильё, трансфер и питание, оформление по ТК.