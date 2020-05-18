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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.20 17:05

В Мурманской области безработным северянам выплачено уже более 20 миллионов рублей

На сегодняшний день в Мурманской области 1724 человека получили выплату в размере северного МРОТ – 27899 рублей. Общая сумма доплаты – более 20 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказала заместитель губернатора – министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Напомним, в регионе реализуется мера социальной поддержки людям, потерявшим работу в период пандемии COVID-19. Такие граждане получают единовременную региональную доплату, состоящую из федеральной и региональной частей.

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