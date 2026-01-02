В Мурманской области бизнес, власть и профсоюзы объединят усилия для поддержки семей и повышения рождаемости

В конце 2025 года на областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство Мурманской области, областное объединение профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей подписали соглашение о партнёрстве в сфере демографического развития и поддержки семей с детьми. Его цель — внедрение корпоративных мер поддержки семей с детьми на предприятиях региона.

Инициатива развивается в русле национального проекта «Семья», стартовавшего в 2025 году, и федеральных поручений об усилении социальной ответственности бизнеса.

Основой для совместной работы стали соответствующие рекомендации Российской трехсторонней комиссии и «Корпоративный демографический стандарт», определяющие направления в части внедрения мер, которые работодатели могут предусматривать для поддержки сотрудников с семейными обязанностями: материальная помощь, гибкие формы занятости, жилищная и образовательная поддержка, развитие семейной культуры и отдыха.

«Наша первостепенная задача — наладить эффективный трёхсторонний информационный обмен. Мы планируем выявлять передовой корпоративный опыт на предприятиях области для его возможного масштабирования. Продвижение лучших практик повысит имидж работодателей и привлечет в компании молодых специалистов», — отметил координатор комиссии Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области, министр здравоохранения Мурманской области.

В рамках соглашения запланирована разработка «Корпоративной демографической политики Мурманской области», учитывающей специфические демографические вызовы региона. Подписанный документ закрепил партнёрство сторон на системной и долгосрочной основе.

